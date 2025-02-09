

Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 37 иностранных граждан

09.02.2025 13:56





В прошлом месяце на основании закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» сотрудники Департамента миграции МВД выдворили из страны 37 граждан разных стран. Информацию об этом распространяет министерство ВД.



По их данным, часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, часть же была выдворена в принудительном порядке в результате мероприятий, проведенных сотрудниками департамента.



«На основании закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства» из страны выдворены граждане Молдовы, Египта, Армении, России, Ирака, Ирана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Индии, Бангладеш и Нигерии – всего 37 человек.



Департамент миграции МВД является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций - выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правового основания, и их выдворение из Грузии», - сказано в информации.





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