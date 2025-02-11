

Экс-замминистра обороны возглавила Полицейскую академию МВД

11.02.2025 12:56





Бывший заместитель министра обороны Лела Чиковани назначена ректором Полицейской академии МВД. Информацию, первоначально опубликованную в Facebook на странице «Все о полиции», Netgazeti подтвердили в Министерстве внутренних дел.



С 1998 по 2011 год Чиковани работала в Министерстве обороны Грузии, затем в МВД и Службе государственной безопасности. С 2016 по 2024 год, до назначения Ираклия Чиковани министром обороны, она занимала должность первого заместителя министра обороны. Чиковани была освобождена от должности после того, как Ираклий Гарибашвили был заменен на посту премьер-министра Ираклием Кобахидзе.



«Деятельность Лелы Чиковани ограничивалась исключительно деятельностью Министерства обороны; у нее очень долгая история государственной службы. Я уверен, что будут еще возможности, где Лелу Чиковани можно будет использовать. Никто ничем не жертвовал, это решение я принял на основе консультаций», — заявил тогда Ираклий Чиковани.



Журналисты задались вопросом, связано ли увольнение Лелы Чиковани из Министерства обороны с обвинениями в кумовстве и коррупции. Депутат Теона Акубардия заявила, что в оборонном представительстве посольства Грузии в США была добавлена ​​должность для сына Лелы Чиковани. Тогдашний министр обороны Джуаншер Бурчуладзе заявил, что его заместитель не нарушала закон и не должна быть уволена только потому, что ее сын работал в том же ведомстве. Новый министр обороны Ираклий Чиковани отметил, что ее сын останется в Минобороны.



Лела Чиковани получила образование в Тбилисском государственном университете, Военно-морской академии США, а также окончила различные оборонные программы в Академии обороны Великобритании, Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди, Шведском национальном колледже обороны, Центре исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии и Национальной академии обороны Грузии.





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