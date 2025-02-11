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В Грузии задержан обвиняемый в сбыте фальшивых денежных купюр
11.02.2025 15:24
По данным Следственной службы Министерства финансов, по обвинению в сбыте фальшивых денежных купюр задержан гражданин иностранного государства.
Следствием было установлено, что обвиняемый в целях получения незаконной материальной выгоды воспользовался аппаратами быстрого зачисления, расположенных в Тбилиси.
В результате расследования были изъяты 28 поддельных 100-долларовых купюр на общую сумму 2,800 долларов США.
«Расследование ведется по статье 212 части 1 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет», — говорится в сообщении.
По данным Следственной службы, «проводятся соответствующие следственные действия по выявлению и изобличению лиц, которые могут иметь преступные связи с обвиняемым».
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