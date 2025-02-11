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В Грузии вырос уровень кибер-буллинга в отношении женщин-активисток


11.02.2025   21:39


В Грузии вырос уровень кибер-буллинга и преследования в сети в отношении женщин, участвующих в проевропейский акциях протеста. Об этом в беседе с SOVA заявила научный сотрудник «Лаборатории исследования цифровой экспертизы» (DFR Lab) Софо Гелава.

По ее словам, наибольшая часть подобных комментариев распространяется в грузинском сегменте социальной сети Facebook.

«Проправительственный телеканал POS TV и другие пропагандистские страницы, связанные с правительством, публикуют мемы ненависти, чтобы дискредитировать женщин-активисток. Они подчеркивают их внешность, одежду и т. д.».

Еще одним популярным местом для дискредитации женщин, по словам Гелава, является раздел комментариев под постами СМИ в социальных сетях.

Кибер-буллинг стал одной из форм давления на проевропейских активисток. Специалисты отмечают, что женщины все чаще подвергаются физическому и психологическому насилию из-за участия в акциях протеста.


Источник: SOVA
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