

В США полицейский застрелил 33-летнего гражданина Грузии

11.02.2025 23:44





В результате стрельбы, открытой сотрудником полиции в Теннесси, погиб 33- летний гражданин Грузии.



Инциденту предшествовал конфликт, в ходе которого еще один человек получил ранения.



Согласно распространенной информации, полиция открыла огонь после обострения ситуации.



Также сообщается, что у погибшего при жизни были зафиксированы самоповреждения.



В связи с произошедшим начато расследование.



Штат Теннесси (Tennessee) находится на юго-востоке США. Штат известен своей музыкальной историей, особенно в жанрах кантри, блюза и рока, а также природными достопримечательностями, такими как Грейт-Смоки-Маунтинс.





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