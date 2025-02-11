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В США полицейский застрелил 33-летнего гражданина Грузии
11.02.2025 23:44
В результате стрельбы, открытой сотрудником полиции в Теннесси, погиб 33- летний гражданин Грузии.
Инциденту предшествовал конфликт, в ходе которого еще один человек получил ранения.
Согласно распространенной информации, полиция открыла огонь после обострения ситуации.
Также сообщается, что у погибшего при жизни были зафиксированы самоповреждения.
В связи с произошедшим начато расследование.
Штат Теннесси (Tennessee) находится на юго-востоке США. Штат известен своей музыкальной историей, особенно в жанрах кантри, блюза и рока, а также природными достопримечательностями, такими как Грейт-Смоки-Маунтинс.
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