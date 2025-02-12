

Граждане Грузии лидируют по числу правонарушений в Польше

12.02.2025 12:39





Граждане Украины, Грузии и Беларуси лидируют по количеству правонарушений в Польше, чаще всего иностранцев ловят нетрезвых за рулем, сообщает главная комендатура польской полиции во вторник.



"В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году", – говорится в сообщении.



Граждане Грузии находятся на втором месте по количеству задержаний, которые в 2024 году совершили 1 780 правонарушений: 472 кражи, вождение в нетрезвом виде (334 случая) и хранение наркотиков (200 случаев).



Больше всего правонарушений совершили граждане Украины, которые были задержаны полицией 9 753 раза. Чаще всего они попадались за вождение транспортом в нетрезвом виде (2 943 случая), кражи (930 раз) и мошенничество (461 случай).

На третьем месте оказались граждане Беларуси – 1 122 правонарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде (178 случаев), кражи (130 случаев) и взяточничество (59 случаев).



Наиболее распространенным правонарушением среди иностранцев было вождение в нетрезвом виде, которое касается 4 214 человек. Далее следуют кражи (2 055 случаев) и хранение наркотиков (1 899 задержаний).





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