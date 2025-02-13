

Глава Минобороны Грузии принял участие в очередной встрече «Rammstein Group Format» в Брюсселе

13.02.2025 12:45





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Брюсселе.



Ираклий Чиковани принял участие в 26-й встрече «Rammstein Group Format», состоявшейся в штаб-квартире НАТО. Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и высокопоставленные должностные лица стран-членов и партнеров НАТО.



Встречу открыл министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Новый министр обороны США Пит Хегсет выступил с речью перед официальными лицами.



Участники конференции обсудили продолжающуюся войну в Украине и необходимость оказания помощи этой стране.



Встречи в таком формате были учреждены в апреле 2022 года по инициативе США. 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины проходит под председательством Великобритании.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





