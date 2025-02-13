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Глава Минобороны Грузии принял участие в очередной встрече «Rammstein Group Format» в Брюсселе
13.02.2025 12:45
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с визитом в Брюсселе.
Ираклий Чиковани принял участие в 26-й встрече «Rammstein Group Format», состоявшейся в штаб-квартире НАТО. Во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств и высокопоставленные должностные лица стран-членов и партнеров НАТО.
Встречу открыл министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Новый министр обороны США Пит Хегсет выступил с речью перед официальными лицами.
Участники конференции обсудили продолжающуюся войну в Украине и необходимость оказания помощи этой стране.
Встречи в таком формате были учреждены в апреле 2022 года по инициативе США. 26-е заседание Контактной группы по обороне Украины проходит под председательством Великобритании.
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