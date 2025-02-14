

Вэнс не исключил использования военного рычага для принуждения России к миру

14.02.2025 14:34





Вице-президент США Дж. Д. Вэнс не исключил отправки американских войск в Украину, если Москва не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость.



Вэнс сделал это заявление в интервью Wall Street Journal перед Мюнхенской конференцией.



«Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления», — сказал Вэнс.



По мнению вице-президента США, в результате переговоров с Россией может быть достигнута «сделка, которая шокирует многих».



«Президент не собирается вводить ограничения в этом вопросе. Он скажет: «Все вопросы на столе, давайте заключим сделку», — сказал Вэнс.



Что касается Украины, Вэнс заявил, что пока рано говорить о том, какая часть Украины может остаться под контролем России или какие гарантии безопасности США и другие западные страны могут предложить Киеву. Эти детали, по его словам, нужно будет проработать в ходе мирных переговоров.



«Есть несколько формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины», — сказал он.



Вэнс заявил, что администрация Трампа стремится убедить Путина в том, что Россия добьется большего за столом переговоров, чем на поле боя.



Вэнс предложил восстановить отношения с Россией после успешной сделки по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков делает ее «младшим братом Пекина».



«В интересах [президента Владимира] Путина не быть младшим братом в коалиции с Китаем», — сказал Вэнс.



Министр обороны США Пит Хегсет заявил на встрече в формате Рамштайна, что возвращение Украины к границам до 2014 года и членство в НАТО являются нереалистичной целью. Вместо этого, заявил Хегсет, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, подкрепленные боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Однако если эти войска будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, это не должно происходить под эгидой НАТО.



На следующий день Хегсет уточнил свой комментарий, заявив, что это Трампу решать, на какие уступки он пойдет, а на какие нет: «В конце концов, эти переговоры ведет президент Трамп. Все на столе».







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