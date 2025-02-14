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Кайя Каллас: Россия безрассудно атаковала Чернобыльскую АЭС
14.02.2025 14:59
Россия вновь безрассудно атаковала Чернобыльскую АЭС. Такие атаки на гражданские ядерные объекты неприемлемы, - об этом в соцсети X написала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.
«Это еще раз показывает, что Россия не ищет мира», - написала Каллас.
Напомним, по данным украинской стороны, россияне осуществили атаку дрона на Чернобыльскую АЭС. В результате была повреждена защитная оболочка разрушенного 4-го энергоблока, защищающая мир от радиации.
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