|
|
|
Мэрия Тбилиси потратила более $1 млн на дополнительные камеры наблюдения на улицах
14.02.2025 20:47
На фоне продолжающихся антиправительственных акций мэрия Тбилиси дополнительно закупила 121 камеру видеонаблюдения для установки на улицах столицы. Об этом сообщает агентство bm.ge.
Муниципальное Агентство транспорта и городского развития Тбилиси объявило тендер на закупку в ноябре 2024 года. 20 января был подписан контракт с компанией-победителем – «Дельта Консалтинг».
Стоимость закупки превышает 2,9 млн лари (более 1 млн долларов).
Согласно условиям, вместе с камерами фирма должна поставить кабели, блоки питания и лицензии на программное обеспечение Milestone. В стоимость также входит монтаж камер.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, мэрия должна была предоставить информацию о местах установки камер до 7 февраля. По предположениям журналистов, работы уже начались: технические бригады замечены рядом с камерами на проспекте Руставели.
В декабре 2024 года Центр оперативного управления неотложной помощи «112» МВД Грузии закупил 30 камер с функциями распознавания лиц для установки на проспекте Руставели. На это потратили 85 тысяч лари. Закупку аргументировали тем, что существующие камеры повредили демонстранты.
Новости - Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна