

Мэрия Тбилиси потратила более $1 млн на дополнительные камеры наблюдения на улицах

14.02.2025 20:47





На фоне продолжающихся антиправительственных акций мэрия Тбилиси дополнительно закупила 121 камеру видеонаблюдения для установки на улицах столицы. Об этом сообщает агентство bm.ge.



Муниципальное Агентство транспорта и городского развития Тбилиси объявило тендер на закупку в ноябре 2024 года. 20 января был подписан контракт с компанией-победителем – «Дельта Консалтинг».



Стоимость закупки превышает 2,9 млн лари (более 1 млн долларов).



Согласно условиям, вместе с камерами фирма должна поставить кабели, блоки питания и лицензии на программное обеспечение Milestone. В стоимость также входит монтаж камер.



Как пишет грузинская служба Радио Свобода, мэрия должна была предоставить информацию о местах установки камер до 7 февраля. По предположениям журналистов, работы уже начались: технические бригады замечены рядом с камерами на проспекте Руставели.





В декабре 2024 года Центр оперативного управления неотложной помощи «112» МВД Грузии закупил 30 камер с функциями распознавания лиц для установки на проспекте Руставели. На это потратили 85 тысяч лари. Закупку аргументировали тем, что существующие камеры повредили демонстранты.



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