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Зурабишвили в Мюнхене заявила о недостаточной реакции Запада на угрозы в Грузии
14.02.2025 22:06
На Мюнхенской конференции по безопасности пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недостаточной реакции Запада на происходящее в стране.
Она обвинила правительство Грузии в проведении пророссийской политики и отдалении страны от Европы.
«У нас марионеточное правительство, которое желает быть инструментом Путина и которое принимает решения о том, чтобы отдалить Грузию от ее европейского пути и вернуть на российский путь. Это очень опасно, поскольку если это сработает в Грузии, а на данный момент я не вижу достаточной реакции наших европейских и американских партнеров, тогда это может получиться еще где-нибудь», — сказала Зурабишвили в ходе дискуссии, посвященной Грузии.
По ее мнению, происходящее «гораздо шире, чем просто грузинская политика» и представляет вызов для Запада.
«Речь идет о том, кто завтра будет контролировать Черное море», — указала Зурабишвили. Она напомнила, что правительство «Грузинской мечты» доверило строительство стратегического порта Анаклия китайской компании, а Россия объявила об открытии новой военно-морской базы на оккупированной грузинской территории Абхазии.
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