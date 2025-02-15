

Школа подготовки рейнджеров выпустила очередной поток специалистов

15.02.2025 12:01





Очередной поток рейнджеров завершил курс Школы подготовки рейнджеров Учебного центра специальных операций имени майора Гелы Чедиа.



В ходе 21-недельного обучения слушатели прошли теоретические, практические и физические учения, которые включали медицинскую, аэромобильную, горную, противопожарную, инженерную и водную подготовку. Они также изучали топографию, коммуникации и тактику.



С сегодняшнего дня рейнджеры будут зачислены в боевые батальоны Командования специальных операций и продолжат службу в Силах обороны.





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