

МВД Грузии ведет следствие по факту гибели детей в Батуми

16.02.2025 18:05





МВД Грузии сообщило, что ведет следствие по факту гибели детей в Батуми по статье 116 УК - «причинение смерти по неосторожности».



Два мальчика в минувшую субботу погибли на территории т.н. «Города мечты» - масштабного проекта по сносу трущоб и строительстве на их месте комплекса социального жилья. Дети упали в глубокую траншею, заполненную водой.



Местные жители говорят, что опасная территория не была огорожена, пишет агентство «Новости-Грузия».



Ответственность за разрытый пустырь возле еще не снесенных бараков и гибель детей не хочет на себя брать никто. Власти Аджарии заявили, что участок не входит в зону строительных работ и призвали прекратить спекуляции. О том, что не имеет отношения к трагедии, заявил и представитель строительной компании «Анаги». В компании также утверждают, что место трагедии находится за пределами строительной площадки.



Народный защитник призывает следствие провести объективное расследование и привлечь виновных к ответственности. Также омбудсмен требует от муниципальных служб вести постоянный мониторинг на подобных территориях.



Практически все первые лица правящей партии и правительства «Грузинской мечты» выразили соболезнования, в них нет ни слова об ответственности за трагедию. Исполнительный секретарь «Мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что оппоненты власти «пытаются использовать гибель маленьких ангелов, чтобы оживить свои маргинальные планы и набрать политические очки».



«Город из картона» - так называли СМИ место, которое потом получило название «Город мечты». В 2012 году на территории бывшей российской военной базы массово стали селиться переселенцы из горной Аджарии, которые лишились жилья из-за оползней. К ним присоединялись беженцы из Абхазии и неимущие бездомные семьи. Строили жилье, из чего могли, в грязи, без света, без систем водоснабжения и канализации, лишь бы была крыша над головой. Так в Батуми на площади около 30 гектаров появились трущобы.



Правительство начало строительство трех 12-этажных зданий под социальное жилье в «Городе мечты» в феврале 2020 года. Квартиры были предоставлены 582 семьям. На втором этапе планируется построить еще девять многоэтажных домов - в них будет еще 1077 квартир. Социальный проект жилого комплекса финансируется из бюджета Аджарии, и его стоимость составляет 38,7 миллиона лари.



После трагедии за ночь вокруг с ямы с водой службы мэрии Батуми построили ограждение.



Менее месяца назад, 29 января, в Тбилиси произошла похожая трагедия. На территории комплекса «труб» в парке Рике в канаву с водой упал и погиб подросток. Никто не взял на себя ответственность.





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