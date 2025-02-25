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В рамках Недели советской оккупации, курсанты Национальной академии обороны организовали символический забег
25.02.2025 11:56
Юнкеры Национальной академии обороны им. Давида Агмашенебели почтили память юнкеров, погибших на территории Коджори-Табахмела в 1921 году.
В честь памяти юнкеров, погибших в боях за Коджори-Табахмела, молодые люди организовали символический забег на 1921 метр и почтили их память у мемориала.
Курсанты Национальной академии обороны также осмотрели сохранившиеся окопы и прослушали лекцию военного историка Национальной академии обороны Георгия Беридзе о боях 1921 года.
Мероприятие с участием юнкеров Национальной академии обороны прошло в рамках Недели советской оккупации.
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