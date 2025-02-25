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Министерство обороны подключается к процессу оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада


25.02.2025   19:08


Силы обороны присоединяются к процессу оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада в Западной Грузии.

Соответствующий указ издал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Военнослужащие подразделений Западного военного округа уже задействуют специальную технику для устранения проблем, вызванных обильным снегопадом, и оказания помощи населению.

Приказом Министра обороны из состава Сил обороны для обеспечения реагирования на чрезвычайную ситуацию выделены части и специальные технические средства Западного и Восточного командований, командований специальных операций и логистического обеспечения войск.


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