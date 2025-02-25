

Министерство обороны подключается к процессу оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада

25.02.2025 19:08





Силы обороны присоединяются к процессу оказания помощи населению, пострадавшему от сильного снегопада в Западной Грузии.



Соответствующий указ издал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Военнослужащие подразделений Западного военного округа уже задействуют специальную технику для устранения проблем, вызванных обильным снегопадом, и оказания помощи населению.



Приказом Министра обороны из состава Сил обороны для обеспечения реагирования на чрезвычайную ситуацию выделены части и специальные технические средства Западного и Восточного командований, командований специальных операций и логистического обеспечения войск.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





