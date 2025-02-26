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В Румынии задержали прокремлевского кандидата в президенты Кэлина Джорджеску
26.02.2025 16:52
В Румынии задержали кандидата в президенты страны и победителя аннулированного первого тура выборов Кэлина Джорджеску. Об этом сообщила его команда по коммуникациям.
"Кэлин Джорджеску собирался вновь подать свою кандидатуру на пост президента. Примерно 30 минут назад его остановили в дороге и задержали для допроса в Генеральной прокуратуре! Где же демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?" – говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, задержан также соратник и телохранитель Джорджеску Горациу Потра. В ходе обыска в его доме, как утверждается, нашли миллионы долларов наличными, а также оружие. По сообщению прокуратуры, всего утром 26 февраля прошли обыски по 47 адресам.
Джорджеску доставили в прокуратуру для допроса. На данный момент он не является подозреваемым по уголовному делу о незаконном финансировании кампании и других нарушениях избирательного законодательства и проходит в качестве свидетеля.
В декабре в Румынии аннулировали результаты первого тура президентских выборов после того, как румынские спецслужбы обнародовали документы, указывающие на помощь Москвы в популяризации Кэлина Джорджеску, который неожиданно победил в гонке. Генпрокуратура расследует возможные манипуляции и отмывание денег во время его предвыборной кампании.
По данным спецслужб страны, политика, которого считают пророссийским, в предвыборной кампании поддерживали десятки тысяч аккаунтов TikTok. Соцсеть уведомила румынские власти о том, что выявила потенциальную сеть пользователей, участвующих в действиях по манипулированию общественным мнением в предвыборном контексте, а также сеть аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ Sputnik.
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