

Спасатели эвакуировали жителей в безопасные места

26.02.2025 18:15





Служба управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии продолжает работать в экстренном режиме из-за сильного снегопада в Западной Грузии.



По информации МВД, спасательные работы продолжались всю ночь. Пожарные-спасатели эвакуировали граждан из различных сёл в безопасные места, а также, совместно с Силами обороны, передали жителям необходимые лекарства и продукты питания.



В регионе Гурия находится глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, который прокомментировал ситуацию для СМИ. По его словам, помимо Гурии, спасатели мобилизованы во всех регионах, пострадавших от сильного снегопада.



«Состоялось экстренное совещание с участием премьер-министра. Были определены задачи и составлен план действий. Приоритетными являются локации, оказавшиеся отрезанными от внешнего мира. Мы перешли в чрезвычайный и усиленный режим. Полностью мобилизована Служба управления чрезвычайными ситуациями не только в Гурии, но и в Имерети и Аджарии, и активно ведутся работы», — заявил Темур Мгебришвили.



Около 600 пожарных-спасателей продолжают работать в координации со всеми соответствующими подразделениями МВД и представителями других ведомств.





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