

В России возродят сталинскую систему тюрем ФСБ

26.02.2025 20:37





Федеральной службе безопасности (ФСБ) России разрешат иметь собственные следственные изоляторы (СИЗО), в которых будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



Он напомнил, что после вступления России в Совет Европы в 2006 году принадлежащие ФСБ СИЗО были переданы в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). «Опыт прошедших лет показал, что принятые ранее с подачи западных "партнеров" в целях соответствия "европейским ценностям" решения не способствовали повышению уровня безопасности в нашей стране и эффективному пресечению опасных преступлений», — отметил Пискарев. По его словам, после того как Россия развязала войну против Украины, в стране «кратно активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ». В целом, по его данным, с 2015 по 2024 год в три раза увеличилось количество возбужденных дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме, а количество подозреваемых и обвиняемых по таким делам, находящихся под стражей, выросло в четыре раза. Содержание этих людей в подконтрольных ФСБ изоляторах «позволит повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории» и не даст иностранным разведками и террористическим организациям устанавливать связь с подследственными шпионами и террористами, заключил Пискарев.



«Внутренние тюрьмы» у органов госбезопасности в России появились в период массовых репрессий 1930-х годов. Однако после смерти советского вождя Иосифа Сталина многие места заключений были закрыты, а в 1960-х перестала работать даже тюрьма на Лубянке, пишет профилирующийся на спецслужбах сайт «Агентура.ру». Но КГБ оставил за собой несколько изоляторов, в том числе «Лефортово», в котором содержались диссиденты и подозреваемые в шпионаже. В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, который потребовал от Москвы отделить следственные органы от тюрем, поскольку в противном случае у следователей остается возможность оказывать давление на заключенных.



В апреле 2005 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минюсту тюрем ФСБ, в том числе «Лефортово». Но, по данным «Агентура.ру», тюремные сотрудники, ранее числившиеся в ФСБ, начали переводиться во ФСИН. Формально находясь в штате ФСИН, эти офицеры продолжили подчиняться своему прежнему руководству. Большинство из них по сей день сохраняют свои должности. Членство России в Совете Европы было приостановлено сразу после полномасштабного вторжения в Украину.





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