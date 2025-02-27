

Спасателей и военных перебросили на шесть локаций в Гурии из-за снегопадов

27.02.2025 12:25





В регионе Гурия на западе Грузии создано шесть чрезвычайных штабов для оказания помощи гражданам, пострадавшим из-за снегопадов. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По данным ведомства, наряду с пожарными-спасателями, на местах работают представители сил обороны, полиции и медицинских служб. Также «мобилизована вся необходимая спецтехника».



«Эти штабы получают сообщения, связанные с проблемами, вызванными сильным снегопадом, и соответствующим образом реагируют, включая планирование и проведение спасательных операций, а также посещение граждан, нуждающихся в медицинской помощи», — сообщили в службе.



По их словам, сотрудники ведомств оказали помощь многим гражданам, которые оказались отрезаны от внешнего мира.



В Западной Грузии уже неделю продолжается сильный снегопад. Десятки сел отрезаны от внешнего мира, подача электроэнергии и воды им прекращена. Поступают сообщения об обрушениях крыш домов и даже о жертвах.



В школах Аджарии, Гурии, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети остановлен учебный процесс. Из-за непогоды аэропорты Батуми и Кутаиси работают с перебоями, отменены некоторые железнодорожные рейсы.



Наиболее сложная ситуация в Гурии. С многими селами, где проживают преимущественно пожилые люди, нет даже связи. Чтобы доставить им медикаменты и продовольствие, с понедельника в Грузии начали собирать отряды добровольцев через соцсети.



Власти Грузии создали координационный штаб в регионе накануне.



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