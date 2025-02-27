

Закупка Грузией продуктов израильской Cellebrite Digital Collector под угрозой

27.02.2025 16:08





Министерство внутренних дел Грузии по распоряжению правительства «Грузинской мечты» миллиардера Б.Иванишвили и на основании запроса департамента экспертно-криминалистических исследований закупает у израильской компании Cellebrite продукты, предназначенные для получения (включая уже удаленную), извлечения, классификации, декодирования зашифрованной информации, чтения защищенных данных и их анализа. Эти инструменты совместимы с операционными системами Windows и Mac, а также с новейшими устройствами на базе Android и iOS. Они могут использоваться как в лабораторных условиях, так и в полевых условиях.



Речь идет не только о приобретении новых продуктов, но и об обновлении уже имеющихся программных решений.



Эта информация доступна на сайте Агентства государственных закупок.



Представителем израильской компании в Грузии является компания «Коммунал Технолоджи» (ИНН: 205294411), через которое и осуществляется закупка. МВД закупает продукты компании на три года, включая аппаратно-программные комплексы. В частности, речь идет о шести новых лицензиях на программное обеспечение Cellebrite Insytes (с использованием четырех существующих Premium адаптеров и приобретением двух новых адаптеров) и обновлении одной лицензии для Cellebrite Digital Collector.



— «Закупка этих продуктов позволит лаборатории экспертно-криминалистического департамента быстрее получать и обрабатывать информацию, в том числе в режиме параллельной обработки на сервере (возможно параллельное выполнение шести процессов в соответствии с количеством лицензий), классифицировать данные по категориям, указывать конкретные временные периоды и т. д.», — говорится в докладе заместителя директора департамента экономики МВД Акакия Харебава, адресованном заместителю министра внутренних дел Грузии Георгию Бутхузи.



Стоимость закупки составляет 6’796’092 лари. Финансирование будет осуществлено из бюджетных средств 2025 года. Счет датируется 21 февраля, а срок поставки определен в 20 дней.



Как указывается в вышеупомянутом докладе Акакия Харебава, основанием для ускоренной и упрощенной закупки стало письмо директора по продажам Cellebrite Альберта Кацира, в котором он указал, что «по определенным причинам в любой момент в этом году Грузии может быть ограничена возможность приобретения данного программного обеспечения. Поэтому было рекомендовано как можно скорее осуществить покупку лицензий».



«Определенные причины», упомянутые Акакием Харебава, — это цитата из письма представителя компании. Точно определить, с чем связано возможное ограничение на продажу продуктов компании в Грузии, невозможно. Однако как отмечают представители компании и грузинская сторона, на сегодня Грузия — единственная страна в Кавказском регионе постсоветского пространства, где израильская компания реализует свою продукцию.



Использование продуктов Cellebrite в других странах



Cellebrite — это компания в сфере цифровой разведки и телекоммуникаций. Согласно информации на ее сайте, продукты и инструменты компании призваны усилить и модернизировать процессы расследований, а также способствовать общественной безопасности в условиях изменения характера преступлений в связи с развитием технологий.



«Грузинская мечта» не является единственным правительством, использующим инструменты израильской компании. Среди клиентов Cellebrite есть страны и власти, которые применяли ее продукты не для обеспечения общественной безопасности, а для преследования оппозиции, журналистов и активистов.



Примеры использования:



В Беларуси и России инструменты компании применялись против политических оппонентов. В 2021 году компания объявила о прекращении сотрудничества с этими странами после того, как израильский активист подал на нее в суд.

В Сербии полиция использовала инструменты Cellebrite для взлома телефонов журналистов и активистов. Об этом говорится в отчете Amnesty International за декабрь 2024 года.



В Бангладеш продукты компании использовались антитеррористическим подразделением полиции, которое обвинялось во внесудебных расправах. После публикаций об этих действиях в 2021 году компания прекратила сотрудничество, однако уже купленные продукты продолжают использоваться.



В Гонконге полиция использовала инструменты Cellebrite в 2019-2020 годах для взлома телефонов арестованных демонстрантов. В 2020 году компания заявила о прекращении продаж в Гонконг и Китай, однако журналистское расследование The Intercept в 2021 году показало, что продукты продолжают продаваться в Китае.



В Мьянме с помощью инструментов Cellebrite была получена информация с телефонов журналистов Reuters, арестованных за публикацию доказательств резни в 2017 году.



В Филиппинах режим Дутерте использовал продукты компании для внесудебных расправ в рамках антинаркотической кампании.



Применение Cellebrite в странах Запада



В Великобритании инструменты компании помогли раскрыть убийство 15-летней девушки, информация с поврежденного телефона стала ключевым доказательством.



В Бразилии с помощью продуктов Cellebrite были восстановлены удаленные сообщения в WhatsApp, что стало решающим доказательством в деле об убийстве четырехлетнего мальчика.



В США продукты компании использовались различными государственными структурами, включая ФБР.



Опасения по поводу прав человека



Международная правозащитная организация Amnesty International утверждает, что продукты Cellebrite, используемые полицией и разведывательными службами по всему миру, могут представлять угрозу правам человека, свободе слова и безопасности окружающей среды, если они попадают в руки структур, действующих без строгого правового контроля.



В одном из случаев, описанных в отчете Amnesty International, сербский журналист Славиша Миланов был арестован под предлогом проверки на алкогольное опьянение. Его выключенный Android-телефон был изъят полицией, которая с использованием инструмента Cellebrite получила к нему доступ и установила программу NoviSpy, позволяющую удаленно управлять устройством, включая активацию микрофона и камеры, а также доступ к защищенным мессенджерам, таким как Signal.



Таким образом, закупка Министерством внутренних дел Грузии продуктов Cellebrite вызывает опасения, что эти инструменты могут быть использованы не только в общественных, но и в политических целях, аналогично тому, как это происходило в других странах.





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