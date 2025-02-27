

МВД Грузии планирует закупить современное оборудование и программное обеспечение у израильской компании

27.02.2025 19:31





МВД Грузии планирует закупить у израильской компании по кибербезопасности Cellebrite специализированное оборудование и лицензии на программное обеспечение, что позволит считывать информацию, хранящуюся на мобильных телефонах и компьютерах.



В контракте, подписанном между Министерством внутренних дел Грузии и официальным представителем Cellebrite в Грузии — компанией Communal Technology LLC, перечислена продукция, которую МВД планирует закупить. К ним относится набор устройств и программного обеспечения Cellebrite Inseyest, который может получать доступ и извлекать данные из заблокированных и защищенных паролем смартфонов, включая iPhone и телефоны Android, а также ноутбуков. Они также могут помочь обнаружить важные цифровые доказательства и провести тщательный анализ данных. Министерство внутренних дел Грузии запрашивает трехлетнюю лицензию на использование оборудования и программного обеспечения. Общая стоимость покупки составляет 6 796 092 лари. После подписания контракта продукция будет доставлена ​​в течение 20 дней. Агентство по закупкам пока не одобрило контракт.



Правоохранительные органы и правительства используют продукцию Cellebrite в уголовных расследованиях. Но, например, в Сербии власти использовали продукцию Cellebrite против активистов и журналистов во время недавних протестов. Аналогичные опасения могут быть актуальны в случае Грузии, где полиция провела десятки обысков в домах активистов на фоне продолжающихся протестов.



Министерство хочет завершить покупку как можно скорее, поскольку Грузия может быть ограничена в возможности приобрести программное обеспечение «в любой момент в этом году», сообщил директор по продажам Cellebrite Альберт Кацир в письме, отправленном представителю МВД 13 февраля. Он посоветовал МВД, если оно планирует совершить покупку в этом году, сделать это следует «как можно скорее».



Заместитель начальника Экономического департамента МВД Грузии Акакий Харебава 24 февраля сообщил об этом заместителю министра Георгию Бутхузи и попросил рекомендацию правительства осуществить закупку как можно скорее.



Civil.ge

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