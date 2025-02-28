

В Польше арестован гражданин Грузии

28.02.2025 12:17





В Польше за интернет-мошенничество арестован 29-летний гражданин Грузии.



По имеющейся информации, арестованный распространял поддельные ссылки относительно стоимости доставки, в результате чего получил доступ к онлайн-банку жертвы — похитил 8000 польских злотых (около 2000 долларов США).



Лубартовский районный суд избрал меру пресечения в виде трех месяцев ареста — задержанному гражданину Грузии грозит до 8 лет лишения свободы.





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