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В Польше арестован гражданин Грузии
28.02.2025 12:17
В Польше за интернет-мошенничество арестован 29-летний гражданин Грузии.
По имеющейся информации, арестованный распространял поддельные ссылки относительно стоимости доставки, в результате чего получил доступ к онлайн-банку жертвы — похитил 8000 польских злотых (около 2000 долларов США).
Лубартовский районный суд избрал меру пресечения в виде трех месяцев ареста — задержанному гражданину Грузии грозит до 8 лет лишения свободы.
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