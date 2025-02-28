

Как Германия помогала Вооружённым силам Грузии в последние годы

28.02.2025 13:43





Германия потратила более 1,5 миллиарда евро на помощь Грузии за последние годы. Значительная часть этих средств была направлена на поддержку Вооружённых сил Грузии и приведение их в соответствие со стандартами НАТО. В последние годы правительство Федеративной Республики Германия неоднократно передавало грузинским Вооружённым силам технику на миллионы лари.



Например, в 2020 году, когда министром обороны Грузии был Ираклий Гарибашвили, Германия выделила Министерству обороны Грузии 1,5 миллиона евро. В рамках этого гранта было приобретено более десятка единиц вспомогательной (логистической) техники.



В прошлом году помощь со стороны немецкого правительства была ещё более масштабной. В 2024 году Министерству обороны Грузии было передано 27 единиц специальной техники и транспортных средств.



Дипломатические отношения между Германией и Грузией были установлены 33 года назад, что положило начало двустороннему военному сотрудничеству между Бундесвером и Вооружёнными силами Грузии.



Уже 22 года Бундесвер поддерживает развитие грузинских Вооружённых сил. В рамках этой поддержки грузинским Вооружённым силам была оказана многоплановая помощь: создана Школа сержантов, передано военное снаряжение, транспортные средства и другое оборудование.



Германия также внесла значительный вклад в развитие военно-медицинских возможностей грузинских Вооружённых сил. Сотрудничество в области защиты от радиационного, химического и биологического (РХБ) оружия началось в 2014 году. В марте и апреле 2014 года группа грузинских инструкторов прошла подготовку в Германии. Посол Германии вручил грузовики тогдашнему министру обороны Грузии Левану Изория.



В 2016 году посол Германии в Грузии Хайке Пайч передала Вооружённым силам Грузии 24 грузовика, оснащённых оборудованием для защиты от оружия массового поражения. Общая стоимость этих грузовиков составила около 400’000 евро.



Тогда же была основана Школа институционального развития обороны (DIB), которая стала одним из важнейших проектов в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия. В 2017 году Германия выступила лидирующей страной в рамках этого проекта и внесла 740 тысяч евро в создание школы.



В 2020 году ВС Грузии были переданы 12 новых транспортных средств, приобретённых за счёт Германии. В рамках инициативы «Расширение и усиление возможностей» Министерство иностранных дел Германии выделило 1,5 миллиона евро для обновления автопарка грузинских Вооружённых сил. На эти средства были приобретены 8 водовозов и 4 контейнеровоза. На церемонии передачи техники присутствовали тогдашний министр обороны Ираклий Гарибашвили и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш. Ираклий Гарибашвили поблагодарил немецкую сторону за помощь, отметив, что Германия активно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



18 января 2024 года Посол Германии Петер Фишер передал Министерству обороны Грузии 27 единиц специальной техники и транспортных средств. Эта техника была предназначена для инженерного подразделения Вооружённых сил Грузии и была закуплена в рамках «Инициативы по укреплению партнёров» правительства Германии. Новая техника (грузовики типа MAN) была выставлена на плацу 4-й пехотной бригады в Ваизиани. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и посол Фишер лично осмотрели её.



Официальное сообщение посольства Германии подчёркивало, что Германия продолжит поддерживать Грузию на пути модернизации её оборонных сил и приближения к стандартам НАТО.



Помимо многомиллионной грантовой помощи в области обороны, правительство Германии оказывало серьёзную финансовую поддержку Грузии в других секторах.



Приостановка проектов



В декабре 2024 года, уже на волне массовых репрессий и введения карательных законов против СМИ, стало известно, что Германия приостановила реализацию проектов в Грузии на сумму 237 миллионов евро. Посол Германии Петер Фишер на фоне разгона протестов в Тбилиси заявил, что правительство не реагирует на отказ Грузии от европейского пути.



— «Мы приостановили финансирование энергетических проектов и инфраструктуры водоснабжения в Батуми».





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