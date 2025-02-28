|
|
|
В Аджарии полицейский напал с ножом на мужчину – возбуждено дело
28.02.2025 14:12
Инспектор охранной полиции МВД Грузии с ножом напал на человека в Аджарии. Об этом сообщает Специальная следственная служба.
В момент совершения преступления полицейский был в гостях. Он ударил мужчину ножом в руку, а позже стукнул его сумкой по голове.
Следственная служба начала расследование на основании заявления потерпевшего.
В рамках дела опросили всех причастных лиц и изучили доказательства преступления, после чего сотруднику правоохранительных органов было предъявлено обвинение по двум эпизодам насилия.
Расследование продолжается по статье 126 УК Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна