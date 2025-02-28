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В Аджарии полицейский напал с ножом на мужчину – возбуждено дело


28.02.2025   14:12


Инспектор охранной полиции МВД Грузии с ножом напал на человека в Аджарии. Об этом сообщает Специальная следственная служба.

В момент совершения преступления полицейский был в гостях. Он ударил мужчину ножом в руку, а позже стукнул его сумкой по голове.

Следственная служба начала расследование на основании заявления потерпевшего.

В рамках дела опросили всех причастных лиц и изучили доказательства преступления, после чего сотруднику правоохранительных органов было предъявлено обвинение по двум эпизодам насилия.

Расследование продолжается по статье 126 УК Грузии.


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