

В Аджарии полицейский напал с ножом на мужчину – возбуждено дело

28.02.2025 14:12





Инспектор охранной полиции МВД Грузии с ножом напал на человека в Аджарии. Об этом сообщает Специальная следственная служба.



В момент совершения преступления полицейский был в гостях. Он ударил мужчину ножом в руку, а позже стукнул его сумкой по голове.



Следственная служба начала расследование на основании заявления потерпевшего.



В рамках дела опросили всех причастных лиц и изучили доказательства преступления, после чего сотруднику правоохранительных органов было предъявлено обвинение по двум эпизодам насилия.



Расследование продолжается по статье 126 УК Грузии.





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