

От имени Службы доходов на телефонные номера рассылаются ложные сообщения

28.02.2025 14:15





В Службе доходов Министерства финансов заявляют, что от имени ведомства на различные телефонные номера распространяются ложные сообщения.



Служба доходов призывает граждан проявлять осторожность при получении подозрительных уведомлений.



«Служба доходов информирует налогоплательщиков, что от имени ведомства на различные телефонные номера рассылаются ложные сообщения, в которых утверждается, что у пользователя имеется налоговые излишки, и авторы SMS предлагают перейти по указанной ссылке для возврата средств.



Служба доходов категорически заявляет, что данное сообщение – ложное и не имеет никакого отношения к деятельности ведомства. Авторы мошеннической схемы пытаются завладеть денежными средствами граждан. Служба доходов Министерства финансов призывает граждан проявлять бдительность при получении подобных подозрительных сообщений и максимально ограничивать передачу личной информации.



Также сообщаем, что предпринимательские субъекты получают письменные решения/уведомления от налогового органа исключительно через «Грузинскую почту» или в электронном виде на авторизованной странице ведомства, с полным соблюдением установленных процедур», – говорится в заявлении Службы доходов.





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