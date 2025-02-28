

К ликвидации последствий снегопада подключился вертолет Пограничной полиции

28.02.2025 17:38





По информации МВД, к работам по ликвидации последствий снегопада в Западной Грузии подключился вертолет Пограничной полиции.



По данным ведомства, вице-премьер, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани и представители местных органов власти с вертолета осуществили мониторинг ситуации в селах всех трех муниципалитетов региона Гурии.



По их данным, вертолет при необходимости будет участвовать в спасательных мероприятиях, а также обеспечивать население предметами первой необходимости и продовольствием.



«Как только улучшились метеорологические условия, с сегодняшнего утра в работы по ликвидации последствий сильного снегопада в Западной Грузии включился вертолет Пограничной полиции.



Вертолет по мере необходимости будет участвовать в спасательных мероприятиях, в том числе обеспечит доставку населению предметов первой необходимости и продовольствия. Подразделения Министерства внутренних дел совместно с силами обороны и представителями других ведомств, с привлечением необходимой спецтехники продолжают в непрерывном режиме работу и оказание помощи населению», - говорится в информации.





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