

В тбилисском аэропорту объявили эвакуацию пассажиров

28.02.2025 22:12





Пассажиров, находившихся в здании Тбилисского международного аэропорта, попросили покинуть территорию.



По информации «Радио Свобода», один из пассажиров сообщил им, что об эвакуации на территории аэропорта было объявлено голосовым сообщением, и сотрудники вывели пассажиров на улицу.





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