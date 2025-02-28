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В тбилисском аэропорту объявили эвакуацию пассажиров
28.02.2025 22:12
Пассажиров, находившихся в здании Тбилисского международного аэропорта, попросили покинуть территорию.
По информации «Радио Свобода», один из пассажиров сообщил им, что об эвакуации на территории аэропорта было объявлено голосовым сообщением, и сотрудники вывели пассажиров на улицу.
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