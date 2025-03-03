

По всей Грузии установлено 8334 камер видеонаблюдения

03.03.2025 12:28





За последние три года количество видеокамер, установленных по всей Грузии, увеличилось на 1838 едениц. По данным статистики МВД, по состоянию на 31 декабря 2022 года в стране было установлено 6496 видеокамер, а к 31 декабря 2024 года их количество составило 8334.



В частности, за отчетный период 2022 года большая часть видеокамер, установленных по всей стране, — 4407 единиц, — были общего назначения, а оставшиеся 2089 единиц — для распознавания номерных знаков.



В следующем году количество камер увеличилось почти на тысячу, причем основная часть прироста по-прежнему пришлась на камеры общего обзора. В частности, в 2023 году из 7379 видеокамер 5079 были камерами общего обзора и 2300 — камерами распознавания номерных знаков.



По последним имеющимся данным, по состоянию на 31 декабря 2024 года в Грузии установлено 5905 видеокамер общего обзора и 2429 камер распознавания номерных знаков (всего 8334).





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