

Макрон рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории европейских союзников

03.03.2025 15:33





Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность размещения ядерного оружия на территории европейских союзников. Об этом Эммануэль Макрон заявил изданию le Figaro.



По его словам, он готов углублять сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.



Как заявил Макрон, Франция согласится разместить свое ядерное оружие на территории стран-партнеров в координации с их вооруженными силами, чтобы заменить Соединенные Штаты, чье ядерное оружие размещено в Европе.



«Те, кто хочет углубить диалог с нами, при необходимости примут участие в учениях по сдерживанию. Этот обмен будет способствовать развитию настоящей стратегической культуры среди европейцев», — заявил Макрон.



По его словам, ядерная доктрина Франции не изменится.







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