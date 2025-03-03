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Представители Сил обороны поздравили матерей погибших воинов с Днем матери
03.03.2025 15:38
Военнослужащие Сил обороны Грузии поздравили матерей погибших товарищей с Днем матери.
Как говорится в информации, предоставленной Министерством обороны, военнослужащие посетили матерей героев, погибших в боях за территориальную целостность Грузии и в международных миссиях, и вручили им букет цветов и поздравительные открытки от имени министра обороны.
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