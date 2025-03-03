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Урсула фон дер Ляйен: Нам нужен продолжительный мир, который может быть основан только на силе
03.03.2025 18:19
Завтра я извещу страны-члены Евросоюза о плане перевооружения, - указанное заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Завтра я письмом извещу страны-члены Евросоюза о плане перевооружения. Нам необходим массовый рост в сфере обороны, это - несомненно», - заявила она.
«Мы хотим продолжительный мир, но продолжительный мир может быть основан только на силе, а сила начинается с усиления самого себя», - отметила президент Еврокомиссии.
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