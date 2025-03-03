

В УК Грузии появится стратья о государственной измене

03.03.2025 22:00





В УК (Уголовный кодекс) Грузии добавят статью о государственной измене — 307 статья. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что госизменой будет считаться совершение преступления, предусмотренного статьями 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318 и/или 319 кодекса Грузии, гражданином Грузии или лицом, имеющим статус в Грузии, но не являющимся гражданином этой страны.



Государственной изменой будет считаться:



- нарушение территориальной неприкосновенности Грузии;

- заключение антиконституционного договора или ведение переговоров на его основании;

- нарушение внешней безопасности Грузии;

- нарушение обороноспособности Грузии;

- разглашение государственной тайны;

- шпионаж;

- заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии;

саботаж;

- содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности <в отношении Грузии>.



В законопроекте также уточняется, кто в соответствии со статьей прима 307 считается служащим Сил обороны или органа, ответственного за охрану государственной или общественной безопасности. Таким служащим считается лицо, определенное органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан».





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