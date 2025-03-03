Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В УК Грузии появится стратья о государственной измене


03.03.2025   22:00


В УК (Уголовный кодекс) Грузии добавят статью о государственной измене — 307 статья. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что госизменой будет считаться совершение преступления, предусмотренного статьями 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318 и/или 319 кодекса Грузии, гражданином Грузии или лицом, имеющим статус в Грузии, но не являющимся гражданином этой страны.

Государственной изменой будет считаться:

- нарушение территориальной неприкосновенности Грузии;
- заключение антиконституционного договора или ведение переговоров на его основании;
- нарушение внешней безопасности Грузии;
- нарушение обороноспособности Грузии;
- разглашение государственной тайны;
- шпионаж;
- заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии;
саботаж;
- содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности <в отношении Грузии>.

В законопроекте также уточняется, кто в соответствии со статьей прима 307 считается служащим Сил обороны или органа, ответственного за охрану государственной или общественной безопасности. Таким служащим считается лицо, определенное органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна