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В УК Грузии появится стратья о государственной измене
03.03.2025 22:00
В УК (Уголовный кодекс) Грузии добавят статью о государственной измене — 307 статья. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что госизменой будет считаться совершение преступления, предусмотренного статьями 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318 и/или 319 кодекса Грузии, гражданином Грузии или лицом, имеющим статус в Грузии, но не являющимся гражданином этой страны.
Государственной изменой будет считаться:
- нарушение территориальной неприкосновенности Грузии;
- заключение антиконституционного договора или ведение переговоров на его основании;
- нарушение внешней безопасности Грузии;
- нарушение обороноспособности Грузии;
- разглашение государственной тайны;
- шпионаж;
- заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии;
саботаж;
- содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности <в отношении Грузии>.
В законопроекте также уточняется, кто в соответствии со статьей прима 307 считается служащим Сил обороны или органа, ответственного за охрану государственной или общественной безопасности. Таким служащим считается лицо, определенное органическим законом Грузии «О политических объединениях граждан».
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