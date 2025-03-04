Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения Европы»


04.03.2025   15:04


Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения Европы».

«Мы находимся в эпохе перевооружения. Европа готова значительно увеличить расходы на оборону, как в ответ на краткосрочные вызовы и для поддержки Украины, так и в долгосрочной перспективе, чтобы взять на себя ответственность за собственную безопасность», - заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Она сообщила, что направила европейским лидерам письмо, в котором изложила пять пунктов плана «перевооружения Европы»: 1. Освобождение государственных финансирования для обороны; 2. Новый инструмент, который обеспечит выделение государствам-членам займов в размере до 150 млрд евро для инвестиций в оборону; 3. Использование возможностей бюджета ЕС; 4. Мобилизация частного капитала путем связывания сбережений и инвестиций; 5. Мобилизация частного капитала через Европейский инвестиционный банк.

По ее словам, путем планов по укреплению обороноспособности и военных возможностей Европы можно мобилизовать 800 миллиардов евро.

«Это момент Европы, и мы должны ответить на этот вызов», — заявила председатель Еврокомиссии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна