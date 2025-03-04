

Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения Европы»

04.03.2025 15:04





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «перевооружения Европы».



«Мы находимся в эпохе перевооружения. Европа готова значительно увеличить расходы на оборону, как в ответ на краткосрочные вызовы и для поддержки Украины, так и в долгосрочной перспективе, чтобы взять на себя ответственность за собственную безопасность», - заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.



Она сообщила, что направила европейским лидерам письмо, в котором изложила пять пунктов плана «перевооружения Европы»: 1. Освобождение государственных финансирования для обороны; 2. Новый инструмент, который обеспечит выделение государствам-членам займов в размере до 150 млрд евро для инвестиций в оборону; 3. Использование возможностей бюджета ЕС; 4. Мобилизация частного капитала путем связывания сбережений и инвестиций; 5. Мобилизация частного капитала через Европейский инвестиционный банк.



По ее словам, путем планов по укреплению обороноспособности и военных возможностей Европы можно мобилизовать 800 миллиардов евро.



«Это момент Европы, и мы должны ответить на этот вызов», — заявила председатель Еврокомиссии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





