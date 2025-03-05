

iFact публикует расследование о мошеннических колл-центрах в Тбилиси

05.03.2025 11:46





НПО iFact сообщает, что в Тбилиси, в районе Сабуртало, действовали два колл-центра, где работали 80 человек — скамеры (от слова «скам» — интернет-мошенничество, в рамках которого пользователя убеждают перечислить деньги злоумышленникам или совершить платеж в их пользу — ред.).



Сообщается, что в период с мая 2022 по февраль 2025 года они смогли присвоить у более чем 6 100 иностранцев более 35 млн $.



Мошенническую индустрию в Грузии 32 журналиста различных СМИ расследовали в течение 8 месяцев. Источник предоставил общественной телекомпании Швеции до двух терабайт материала, в котором были собраны данные, просочившиеся из колл-центра, расположенного в Тбилиси:



записи с камер наблюдения в коридоре офиса, записи экранов рабочих компьютеров мошенников, аудиозаписи звонков;

более полумиллиона внутренних документов гораздо более крупной сети инвестиционных мошенников, которая на протяжении многих лет действовала в Израиле, на Кипре, в Болгарии, в Украине и в Испании.

А общественная телекомпания Швеции поделилась этим материалом с НПО OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) и международными СМИ.



iFact, как член сети OCCRP, также принял участие в расследовании истории с колл-центром. Именно благодаря изучению и анализу материалов, полученных шведскими журналистами, журналистам-расследователям удалось не только установить истинные личности мошенников, но и исследовать принципы работы сети в целом.



Выводы расследования:



• колл-центры расположены в роскошных офисных зданиях, в том числе в странах ЕС;

• мошеннические компании обслуживаются маркетинговыми фирмами и банками;

• в 2022-2025 годах мошенники похитили более 35 миллионов долларов у европейских, американских и канадских граждан через колл-центры в центре Тбилиси;

• за колл-центром в Грузии стоит ООО А.К. Group;

• официальным владельцем компании является 36-летняя Мери Шотадзе. Она руководит группой молодых людей, свободно владеющих иностранными языками, которые обманным путем грабят иностранных граждан;

• вместе с ней этим процессом руководит ее деловой партнер — 33-летний Акакий Кевхишвили;



А.К. Group старается нигде не появляться публично: у них нет ни информации, размещенной в интернете, ни вывески возле их офисов; но фотографии, сделанные на корпоративной вечеринке и случайно обнародованные, помогли журналистам идентифицировать сотрудников колл-центра. Эта компания наняла скамеров, а инфраструктура была распределена как минимум в двух офисах в Тбилиси: на улицах района Сабуртало — Кавтарадзе и Шартава. Чтобы скрыть следы, оба этих офиса сданы в аренду компаниям с номинальными владельцами.



Журналисты-расследователи увидели в Telegram две группы мошенников под названиями Back Office и «Акелы». По внутренней переписке нетрудно понять, что они прекрасно осознают, в чем суть их деятельности. В части переписки видно даже, что эти скамеры презирают своих жертв — их устно оскорбляют или высмеивают за то, что они повелись на мошенническую схему.



Часть жертв сообщила об этом преступлении в полицию, другая — нет. Эксперты пояснили OCCRP, что расследование и судебное преследование по таким делам сопряжены с рядом серьезных проблем, в том числе с транснациональным характером мошенничества, отсутствием специальных знаний у правоохранительных органов и низкой активностью жертв.



«Эти онлайн-мошенничества приносят около 500 млрд $ в год», — сказал OCCRP Юрген Шток, бывший генеральный секретарь Интерпола.



«В настоящее время мы предполагаем, что киберпреступность может приносить доход, аналогичный незаконному обороту наркотиков. <…> Ноутбук в настоящее время является самым мощным инструментом в арсенале преступных группировок», — отметил он.



Прокуратура Грузии также расследует дело о колл-центрах. За последние годы совместно с европейскими коллегами они выявили и опечатали ряд колл-центров. Однако, похоже, им еще многое предстоит решить, пишет iFact.



«Прокуратура Грузии изучает информацию о деятельности этой компании, и поэтому, в случае обнаружения какой-либо преступной деятельности, она отреагирует на информацию, предусмотренную законодательством Грузии… На данном этапе проверяется информация о связи AK Group с Milton Group. расследуется», — заявили в ведомстве.



Служба безопасности Грузии (СГБ Грузии) написала, что этот вопрос не входит в ее компетенцию.



«Расследование мошеннических колл-центров не входит в компетенцию Службы госбезопасности Грузии. Однако, несмотря на это, Служба государственной безопасности в рамках своей компетенции незамедлительно предоставляет любую оперативную информацию, имеющуюся в ее распоряжении, соответствующей службе», — говорится в письменном ответе НПО.



Организация iFact пишет, что лицо, предоставившее шведским СМИ внутренние материалы колл-центров, объясняет свое решение тем, что мошенники остаются безнаказанными.



«Мошенники могут действовать практически открыто, потому что никто не может им помешать. Большинство этих преступлений остаются нераскрытыми. Многие преступники действуют в странах, где власти отказываются сотрудничать со следствием.



<…> Расследование даже одного такого мошенничества требует огромных усилий со стороны правоохранительных органов, в то время как даже один мошенник совершает множество подобных преступлений каждый день. Также добавляется, что тысячи мошенников вовлечены в эту деятельность каждый день. Без реальных изменений в международном масштабе эта проблема никогда не будет решена», — добавил он.





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