

Бачиашвили сбежал из Грузии в тайнике автомобиля - МВД

05.03.2025 16:56





Экс-глава Фонда соинвестирования (Фонд олигарха Иванишвили) Георгий Бачиашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, сбежал в Армению скрываясь в тайнике, обустроенном в автомобиле. Об этом сообщает МВД Грузии.



Напомним, что вчера распространилась информация о том, что Бачиашвили сбежал из страны. Ранее у него были забраны его два паспорта. Сообщалось также, что на руках у него был российский паспорт. Пересечь границу официально он не мог.



«Мы хотели бы предоставить общественности имеющуюся в настоящее время у следствия информацию о предполагаемом незаконном пересечении государственной границы Г.Б.



Главное управление криминальной полиции МВД проводит расследование по ч. 1 ст. 344 УК РФ.



В рамках продолжающегося расследования уголовного дела на данном этапе установлено, что Г.Б. 2 марта тайно пересек государственную границу Грузии, минуя пункт пропуска через государственную границу, используя специальный тайник в автомобиле, в сторону Армении, после чего на пункте пропуска через государственную границу Армении предъявил другой паспорт, подтверждающий его гражданство Российской Федерации, выданный на его имя, в результате чего пересек границу.



Министерством внутренних дел активно продолжаются все необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению вышеуказанного преступления.



Министерство будет поэтапно предоставлять общественности информацию о результатах. Г.Б. было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы», - отмечается в сообщении МВД Грузии.



Следует напомнить, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили также въехал в Грузию скрываясь в тайнике, обустроенном в автомобиле.





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