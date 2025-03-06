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Суд изменил меру пресечения Георгию Бачиашвили на лишение свободы
06.03.2025 11:15
Бывшему генеральному директору Фонда соинвестирования, обвиняемому в хищении криптовалюты у основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, избрана мера пресечения в виде лишения свободы. Указанное решение вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили.
На заседании суда прокурор ходатайствовал о замене назначенного Бачиашвили залога в размере 2 500 000 лари на тюремное заключение. Как отметил прокурор по делу Михаил Садрадзе, Георгий Бачиашвили предположительно 2 марта незаконно покинул государственную границу Грузии, ранее у Бачиашвили изъяли паспорт и удостоверение личности, а также запретили пересекать границу без уведомления соответствующего органа. По словам Садрадзе, подсудимый не выполнил условия залога и нарушил закон, что является основанием для применения строгой меры пресечения.
Что касается арестованного недвижимого и движимого имущества Бачиашвили, то прокурор заявил, что оно должно быть передано в соответствующий орган для принудительного взыскания с целью наложения ареста и исполнения условий залога.
Защита с ходатайством об изменении приговора несогласна. Как пояснил адвокат Леван Махарашвили, Бачиашвили уже был приговорен к лишению свободы за незаконное пересечение границы, поэтому нет оснований назначать ему еще один срок лишения свободы.
Напомним, экс-гендиректор «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили был заочно приговорен к тюремному заключению. Соответствующее решение вынес судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе. Прокурор Ани Хаханашвили заявила, что Бачиашвили незаконно пересек границу Грузии и покинул Армению, предъявив паспорт гражданина РФ.
Экс-гендиректор «Фонда соинвестирования» Иванишвили Георгий Бачиашвили покинул Грузию. В письме он говорит об угрозе своей жизни. По его словам, об этом он узнал от «достоверного источника». Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Бачиашвили было запрещено покидать страну.
Адвокат бизнесмена Леван Махарашвили заявил, что о том, что его подзащитный покинул Грузию, он узнал из поста в соцсети, как все. Между тем, прокурор Михаил Садрадзе заявил, что по делу незаконного пересечения границы Грузии будет начато расследование.
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