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Один человек задержан за оказание помощи в незаконном пересечении границы экс-главе фонда Иванишвили
06.03.2025 15:30
По обвинению в оказании помощи бывшему главе Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии Министерство внутренних дел задержало одно лицо.
По данным ведомства, задержан ранее судимый Ш.К., 1977 года рождения.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в декабре 2024 года с задержанным Ш.К. связался его дуг Д.Г. и как доверенное лицо предложил решить некий вопрос, взамен на это он получил бы соответствующую сумму.
Ш.К. согласился на предложение, и во второй половине декабря 2024 года от имени его друга Д.Г., с ним связался отец Георгия Бачиашвили, Александр Бачиашвили, который попросил приехать по конкретному адресу, где он познакомился с Георгием Бачиашвили.
Следствием также установлено, что Георгий Бачиашвили предложил указанному лицу в обмен на определенные финансовые выгоды тайно вывезти из Грузии одного человека. Между Ш.К. и Георгием Бачиашвили состоялось соглашение.
На первом этапе Георгий Бачиашвили передал Ш.К. спутниковый телефон «Гугл» и попросил поддерживать с ним коммуникацию только через указанное устройство. Он также передал ему деньги, предназначенные для покупки автомобиля, и поручил купить автомобиль модели Toyota Camry темного цвета.
Согласно указанию Бачиашвили, лицо, выполнявшее задание, должно было несколько раз в разное время суток пересечь грузино-армянскую границу и предоставить подробную информацию о ситуации там. Бачиашвили также попросил его установить на лобовом и заднем стеклах машины видеорегистраторы, записи с которых он расшифровал сам, чтобы изучить ситуацию на границе.
Следствием установлено, что Бачиашвили просил Ш.К. оставить для него по конкретному адресу машину на несколько дней, в течение которых он обустраивал специальное укрытие. После этого Бачиашвили сообщил Ш.К., что он должен тайно пересечь государственную границу.
Согласно заранее разработанному плану, 2 марта этого года Георгий Бачиашвили и Ш.К. направились в сторону грузино-армянской границы.
Следствием устанавливается, что недалеко контрольно-пропускного пункта Садахло Георгия Бачиашвили был помещен в заранее подготовленное укрытие между задним сиденьем и багажником.
Ш.К. прибыл к пункту пропуска Садахло на автомобиле, прошел соответствующие процедуры паспортного контроля, включая проверку документов пограничниками и визуальный осмотр транспортного средства.
После прохождения данных процедур они направились в сторону границы Армении, у пункта пересечения границы Армении Георгий Бачиашвили вышел из машины и предъявил выданный на его имя другой паспорт, подтверждающий гражданство Российской Федерации, в результате чего пересек государственную границу Армении.
В ходе проведенного расследования установлено, что прибыв в международный аэропорт Еревана Георгий Бачиашвили потребовал от Ш.К. вернуть телефонное устройство, по которому они контактировали, передал ему обещанную сумму и посоветовал покинуть страну в целях безопасности.
На основании оперативной информации, полученной правоохранителями, были проведены соответствующие следственные действия, в результате которых 5 марта текущего года при попытке покинуть страну через Сарпи Ш.К. был остановлен с целью проведения дальнейших следственных действий, после чего был задержан.
В рамках расследования полиция опросила ряд лиц, которые могли обладать какой-либо информацией касательно текущего дела. Также исходя из неотложной необходимости был произведен личный обыск задержанного и обыск его жилой квартиры. Полиция изъяла транспортное средство, в котором передвигались Георгий Бачиашвили и обвиняемый.
В результате обыска правоохранители также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, 3800 долларов США, 525 лари и 66 000 драмов Армении.
Следствие ведется по статьям 344 и 25-344 УК», - говорится в сообщении.
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