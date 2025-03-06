

Трамп рассматривает пересмотр формата участия США в НАТО - NBC

06.03.2025 22:44





Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО. Об этом NBC News сообщили три нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники США и один представитель Конгресса США, пишет "Европейская правда".



По словам чиновников, Трамп обсудил со своими помощниками возможность корректировки участия США в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение членам Альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.



По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.



Если Трамп пойдет не такое изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа Альянса, известного как выполнение Статьи 5, которая гласит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех членов Альянса.



По словам чиновников, Трамп также рассматривает возможность изменения политики, по которой США отдавали бы предпочтение военным учениям со странами-членами НАТО, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.



Его администрация уже дала понять европейским союзникам, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе, и одним из вариантов, который сейчас рассматривается, является передислокация некоторых американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в странах НАТО или вокруг тех, что увеличили свои расходы на оборону до определенного процента от ВВП, сказали чиновники.



Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Трамп возможность внесения этих изменений во взаимодействие США с НАТО, представитель Совета национальной безопасности в письменном заявлении сказал: "Президент Трамп предан НАТО и Статье 5".



Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели – тратить 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что эта диспропорция является несправедливой и создает дополнительное бремя для США.



Более десяти лет назад страны НАТО договорились установить целевой показатель расходов для каждой из них на уровне 2% ВВП. Но Трамп настаивает на увеличении этого процента. Недавно он заявил, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США пока этого не делают.



Трамп угрожал вывести США из НАТО во время своего первого срока и поставил под сомнение преимущества статьи 5 для США.





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