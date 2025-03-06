

NYT: Администрация Трампа начала увольнять сотрудников ЦРУ

06.03.2025 22:47





Сокращения персонала для экономии правительственных расходов, которые начала администрация Дональда Трампа, затронули и сотрудников ЦРУ. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание The New York Times.



По словам трех человек, информированных об увольнении, некоторых офицеров, нанятых за последние два года, вызвали к месту за пределами штаб-квартиры агентства в Лэнгли в Вирджинии и попросили сдать свои удостоверения сотрудникам службы безопасности.



Увольнения предназначены для того, чтобы очистить ряды вновь принятых офицеров, которых также называют "сотрудниками на испытательном сроке".



Пресс-секретарь ведомства подтвердила, что некоторые офицеры, принятые на работу за последние два года, были уволены.



Сколько именно офицеров будет уволено, пока не ясно, но люди, знакомые с процессом, говорят, что не все недавно принятые на работу будут уволены. Офицерам не сообщили, почему их вызывают, но на фоне увольнений в правительстве США мало кто сомневался в происходящем.



Некоторые молодые сотрудники агентства в последнее время не решались отвечать на телефонные звонки, опасаясь, что это будет звонок от службы безопасности с просьбой явиться для сдачи удостоверения.



По словам некоторых людей, информированных о ситуации, увольнения разрушили моральный дух и снизили производительность труда на этой неделе.



Ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай стремятся завербовать служащих, уволенных администрацией Трампа.





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