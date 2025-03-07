

В Тбилиси открылся новый центр Национального агентства по призыву и рекрутингу на военную службу

07.03.2025 16:58





Министр обороны Грузии вместе с начальником Сил обороны, генерал-майором Георгием Матиашвили, официально открыл в Тбилиси новое здание Национального агентства военного призыва и рекрутирования Сил обороны.



Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.



По данным ведомства, мероприятие совпало с годовщиной создания Национального агентства военного призыва и рекрутирования.



«Директор агентства, полковник Ираклий Читанава, ознакомил руководство ведомства с инфраструктурой нового офиса, где размещены Национальное агентство военного призыва и рекрутирования, региональный центр Автономной Республики Абхазия, а также региональный центр Тбилиси и Мцхета-Мтианети с фронт-офисом. Министр обороны Ираклий Чиковани поздравил личный состав с юбилеем и пожелал успехов в ответственной службе. Мероприятие продолжилось награждением личного состава Национального агентства», — говорится в сообщении.



На церемонии открытия нового здания присутствовали члены парламентского комитета по обороне и безопасности, заместители министра обороны и представители Сил обороны.



Согласно новому Кодексу обороны, обязательная военная служба была полностью обновлена и с 1 января 2025 года заменена Национальной военной службой призывников, проходящей исключительно в Силах обороны. В связи с этим в структуре Сил обороны было создано Национальное агентство военного призыва и рекрутирования, которое через восемь региональных центров и 81 муниципальное подразделение занимается учетом, рекрутированием и организацией призыва для комплектования регулярной и резервной военной службы.



Введены новые подходы и системы, в том числе создана единая электронная система для обеспечения процесса призыва, которая осуществляет отбор призывников по принципу случайного распределения. Срок службы в Национальной военной службе был сокращен, а денежное довольствие существенно увеличено.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





