|
|
|
В Тбилиси открылся новый центр Национального агентства по призыву и рекрутингу на военную службу
07.03.2025 16:58
Министр обороны Грузии вместе с начальником Сил обороны, генерал-майором Георгием Матиашвили, официально открыл в Тбилиси новое здание Национального агентства военного призыва и рекрутирования Сил обороны.
Об этом сообщает Министерство обороны Грузии.
По данным ведомства, мероприятие совпало с годовщиной создания Национального агентства военного призыва и рекрутирования.
«Директор агентства, полковник Ираклий Читанава, ознакомил руководство ведомства с инфраструктурой нового офиса, где размещены Национальное агентство военного призыва и рекрутирования, региональный центр Автономной Республики Абхазия, а также региональный центр Тбилиси и Мцхета-Мтианети с фронт-офисом. Министр обороны Ираклий Чиковани поздравил личный состав с юбилеем и пожелал успехов в ответственной службе. Мероприятие продолжилось награждением личного состава Национального агентства», — говорится в сообщении.
На церемонии открытия нового здания присутствовали члены парламентского комитета по обороне и безопасности, заместители министра обороны и представители Сил обороны.
Согласно новому Кодексу обороны, обязательная военная служба была полностью обновлена и с 1 января 2025 года заменена Национальной военной службой призывников, проходящей исключительно в Силах обороны. В связи с этим в структуре Сил обороны было создано Национальное агентство военного призыва и рекрутирования, которое через восемь региональных центров и 81 муниципальное подразделение занимается учетом, рекрутированием и организацией призыва для комплектования регулярной и резервной военной службы.
Введены новые подходы и системы, в том числе создана единая электронная система для обеспечения процесса призыва, которая осуществляет отбор призывников по принципу случайного распределения. Срок службы в Национальной военной службе был сокращен, а денежное довольствие существенно увеличено.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна