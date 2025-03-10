

Бывший сотрудник Минобороны рассказал, как сотрудники МВД принуждали его стать их тайным агентом

10.03.2025 12:58





Бывший сотрудник Министерства обороны, покинувший Грузию, Гиорги Кухалеишвили дал интервью TV Pirveli, где рассказал, что представители МВД принуждали его стать их тайным агентом. А также, чтобы он публично, через правительственные каналы, очернял участников проевропейских акций.



Участник августовской войны 2008 года прямо заявляет, что режим вынудил его бежать из страны.



Отец пятерых детей, уехавший в эмиграцию, утверждает, что в полицейском участке его просили взять на себя ответственность за нападение на журналистов TV Pirveli Маку Чихладзе и Гиорги Шецирули.



По его словам, он должен был сказать, что это нападение "заказали организаторы акции".



"Мне сказали, просто оскорбляй оппозиционные партии, говори, что туда поступает оружие, тебя там во всем просветят, и считай, что популярнее тебя никого не будет" - заявляет участник акции.



В декабре 2025 года его задерживали на акции протеста. После задержания он объявлял голодовку.



Основатель организации "Единство грузин" Гиорги Кухалеишвили рассказал, что 11 декабря, когда он возвращался домой, четверо агрессивных лиц остановили его, сначала силой посадили в автомобиль, а затем отобрали мобильные телефоны.



По его словам, на автостоянке управления полиции Старого Тбилиси он стал жертвой бесчеловечного обращения. Бывший сотрудник Министерства обороны утверждает, что полицейские надели ему на голову черный мешок, оскорбляли, физически расправились и при этом фотографировали.



Участник августовской войны вспоминает, что его унижение, принуждение и физическая расправа в полиции продолжались несколько часов. Когда результата не получили, Кухалеишвили перевели в городское управление.



По его словам, физическое и психологическое насилие над ним продолжилось в кабинете начальника управления детективов и замешанного в нескольких скандалах Иосеба Сигуа.



Кухалеишвили утверждает, что вместе с Иосебом Сигуа присутствовал заместитель начальника городской полиции Каха Мурадашвили, который требовал от него взять на себя нападение на журналистку TV Pirveli Маку Чихладзе и Гиорги Шецирули.



По словам бывшего военного, высокопоставленный полицейский предлагал ему сделку: если он заявит на гостелеканалах, что преступление не имеет связи с провластными группировками и что нападение якобы было спланировано оппозицией, его отпустят.



Несмотря на многочасовое давление и психологический террор, нужных показаний от Кухалеишвили полиция не получила. В итоге его задержали в административном порядке. После 7-дневного заключения личные вещи Гиорги Кухалеишвили исчезли. В конце концов ему сказали, что против него возбуждено уголовное дело и телефоны он больше не получит.





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