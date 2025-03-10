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В Тбилисском городском суде проходит предварительное заседание по делу 11 лиц
10.03.2025 15:06
В Тбилисском городском суде проходит предварительное заседание по делу 11 лиц, задержанных по обвинению в организации и участии в групповом насилии во время акций: Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурам Мирцхулава, Лука Джабуа, Джано Арчаиа, Валери Тетрешвили, Гиорги Терашвили, Иракли Керашвили, Реваз Кикнадзе, Руслан Сиваков и Сергей Кухарчук
По делу 11 человек, задержанных за участие в акциях протеста, судья Иракли Швангирадзе частично закрыл заседание — не допустил в зал членов семей и друзей обвиняемых.
Судья не удовлетворил ходатайство адвокатов и просьбу задержанных.
Прокуроры заявили, что присутствующие систематически нарушают порядок.
🔻На предыдущем заседании, которое состоялось 5 марта, обвиняемые выступали с речью, что зал встречал аплодисментами.
Судья один раз предупредил зал по этому поводу, а затем закрыл заседание. На предыдущем заседании судья Иракли Швангирадзе заставил покинуть зал обвиняемого Джано Арчаиа.
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