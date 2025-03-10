

В Грузии обвиняемые по-прежнему не будут иметь права на длительные и видеосвидания

10.03.2025 15:09





В Грузии обвиняемые по-прежнему не будут иметь права на длительные и видеосвидания. Такое решение приняла 7 марта Первая коллегия Конституционного суда Грузии. Согласно действующему законодательству, обвиняемые имеют право только на краткосрочные свидания.



В 2021 году тогдашний Народный защитник Нино Ломджария обратилась в суд с просьбой признать эту правовую норму неконституционной.



Конституционный суд посчитал, что право обвиняемого на длительные свидания угрожает интересам следствия, что создает «необходимость защиты государством государственных и общественных интересов».



«Предоставление обвиняемому возможности прямого и непосредственного контакта с членами своей семьи без надзора со стороны представителей учреждения — путем длительных свиданий — может представлять существенную угрозу интересам следствия и в целом осуществления правосудия», — говорится в решении Конституционного суда.



Согласно позиции представителей неконституционного парламента, которая отражена в обнародованной судом информации, обвиняемые и осужденные находились в по сути неоднородной ситуации, поскольку длительное свидание как одно из средств общения с семьей не является правовой составляющей права на личную и семейную жизнь лица, помещенного в следственный изолятор, а лишь одним из средств общения с членами семьи для лиц, помещенных в определенную категорию учреждений, которое при соблюдении соответствующих условий предоставляется осужденному в результате оценки соответствующего риска и индивидуальных обстоятельств.



Суд также обратил внимание на то, что при использовании видеосвиданий как дополнительного средства поддержания связи с семьей, возникают риски создания угрозы законным целям ограничения права.



По мнению истца, угроза нанесения ущерба интересам следствия, в виде передачи информации, может существовать и при телефонном разговоре, однако Конституционный суд указал, что в процессе проведения видеосвиданий «важным обстоятельством является то, насколько легко можно нанести вред интересам следствия даже посредством языка тела, что само по себе будет препятствовать эффективному осуществлению правосудия».



«Кроме того, видеосвидание проводится представителями исправительного учреждения и ведомства под визуальным и/или электронным контролем, но без прослушивания. Поскольку государство лишено возможности осуществлять аудиоконтроль за обвиняемым/осужденным во время видеосвидания, вероятность создания угрозы законным целям также возрастает», — говорится в решении Конституционного суда.



В то же время истец оспаривал конституционность лишения осужденных, содержащихся в учреждении лишения свободы особого риска, права на видеосвидания в отличие от осужденных, содержащихся в колониях закрытого типа. По мнению истца, такие законодательные нормы несоразмерно ограничивают права обвиняемого/осужденного на неприкосновенность личной и семейной жизни и на равенство всех лиц перед законом.



В этой части Конституционный суд помимо прочего, указал на опасности, связанные с общением особо опасных преступников с членами семьи или другими лицами посредством видеосвидания, в том числе на вероятность того, что они могут быть использованы ими в противоправных целях.



Первая коллегия Конституционного суда [судьи: Васил Роинишвили, Эва Гоциридзе, Георгий Кверенчхиладзе, Георгий Тевдорашвили] 7 марта 2025 года отказала в удовлетворении иска Народного защитника.





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