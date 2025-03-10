

Георгий Бачиашвили приговорен к 11 годам лишения свободы за присвоение криптовалюты

10.03.2025 15:43





Бывший руководитель Фонда соинвестиций Георгий Бачиашвили приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о присвоении криптовалюты основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.



Такое решение несколько минут назад объявил судья Тбилисского городского суда Георгий Гелашвили.



За присвоение средств Бачиашвили назначено 10 лет лишения свободы,

За легализацию незаконных доходов — 11 лет лишения свободы.



Согласно принципу поглощения меньшего срока большим, окончательный срок составил 11 лет.



Как отметил судья, Бачиашвили находился под мерой пресечения, но покинул Грузию и избежал правосудия, что послужило основанием для изменения меры пресечения. Суд считает, что участие Бачиашвили в заседаниях в любой форме нарушило бы цели меры пресечения.



Позиция обвинения:

Прокурор заявил, что Бачиашвили уклоняется от правосудия, и не согласился с ходатайством стороны защиты.



Предыстория дела:



Ранее Бачиашвили находился под залогом, но после его отъезда из страны мера пресечения была заменена на арест.



Обвинение связано с событиями 2017 года.

По информации прокуратуры, Бачиашвили присвоил 8 986 биткоинов, принадлежащих инвестору, стоимость которых на момент их незаконного завладения составляла около 43 миллионов долларов США.



При этом инвестору вместо всей положенной прибыли он передал только 536 900 долларов.



Бачиашвили не признает себя виновным.



Уголовный кодекс Грузии за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.





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