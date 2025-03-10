

Планируется ужесточить ответственность за действия, связанные с наркотиками, в том числе каннабисом и марихуаной

10.03.2025 16:38





Планируется ужесточить ответственность за действия, связанные с наркотиками, в том числе каннабисом и марихуаной.



Соответствующие изменения были инициированы сегодня. В парламент внесено восемь законопроектов, в том числе поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «Об организованной преступности и рэкете».



Уголовный кодекс дополнен нормами, устанавливающими уголовную ответственность за такие деяния, как незаконное изготовление, производство, перевозка или пересылка наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психотропного вещества. А также хранение психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения каннабис или марихуана, иного наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психотропного вещества; Продажа психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения каннабис или марихуана, иного наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психотропного вещества; Незаконное изготовление, производство, перевозка или пересылка психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества.



Также ужесточается административная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо использование наркотического средства, его аналога или прекурсора в небольших размерах без назначения врача.



Определяются понятиям «наркотрафик» и «наркоторговля». Также определяется, кто может быть членом семьи, близким родственником и связанным лицом наркоторговца. Определяется, что будет считаться имуществом наркоторговца. Согласно этому же законопроекту, в случаях, предусмотренных отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях, лицу будет установлено ограничение на срок до пяти лет от управления транспортными средствами, занятия государственной службы, изготовления, приобретения, хранения и ношения оружия.





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