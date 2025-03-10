

«Грузинская мечта» планирует ужесточить ответственность за действия, связанные с наркотиками

10.03.2025 17:55





«Грузинская мечта» планирует ужесточить ответственность за действия, связанные с наркотиками. В связи с этим в парламент представлены поправки в восемь различных законов - в том числе в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «Об организованной преступности и рэкете».



В Уголовный кодекс добавляются нормы, устанавливающие уголовную ответственность за такие действия, как: незаконное изготовление, производство, перевозка или пересылка наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психотропного вещества; сбыт психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения конопля или марихуана, иного наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психотропного вещества; продажа психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества, растения конопля или марихуана, иного наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психотропного вещества; незаконное изготовление, производство, перевозка или пересылка психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества.



Также ужесточается административная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо использование без назначения врача наркотического средства, его аналога или прекурсора в небольших объемах.



Определяются понятия наркоторговля и наркоторговец. Также определяется, кто может быть членом семьи, близким родственником и связанным лицом наркоторговца. Устанавливается, что будет считаться имуществом наркоторговца.



Согласно этому же проекту, в случаях, предусмотренных конкретными статьями Кодекса об административных правонарушениях, лицо на срок до 5 лет будет ограничено в праве управления транспортным средством, деятельности на публичной службе и изготовления, приобретения, хранения и ношения оружия.



Инициаторами законодательного пакета являются депутаты «Грузинской мечты» и «Силы народа».





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