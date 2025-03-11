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Арестован Родриго Дутерте, диктатор который фигурирует в книге Марии Рессы
11.03.2025 12:42
Филиппинская полиция арестовала Родриго Дутерте, бывшего президента страны, который фигурирует в книге Марии Рессы «Как победить диктатора».
Эта книга приобрела широкую популярность в Грузии после того, как основательница изданий Netgazeti и Batumelebi Мзия Амаглобели на судебном заседании она появилась с этой книгой.
Дутерте был арестован во вторник в международном аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в связи с возбужденным против него делом о преступлениях против человечности.
Международный уголовный суд в Гааге потребовал ареста Родриго Дутерте. Хотя Филиппины не являются членом МУС с 2019 года, суд заявляет, что преступление было совершено, когда страна была членом МУС, и поэтому его юрисдикция в этом отношении является действительной.
Дутерте обвиняется в убийстве тысяч людей за время его правления (2016–2022) в связи с операциями по борьбе с наркоторговлей, которыми руководил Дутерте в бытность главой государства. По словам активистов, людей убивали исключительно по подозрению, без решения суда или ордера на обыск.
Дутерте также обвиняют в политическом преследовании оппонентов и независимых СМИ. Мария Ресса, соучредитель и гендиректор новостного интернет-сайта Rappler, была арестована на Филиппинах во время правления Дутерте и обвинена в многочисленных преступлениях.
Пока неизвестно, выдаст ли правительство Филиппин Дутерте Международному уголовному суду в Гааге.
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