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Снижаются пределы особо крупных размеров некоторых наркотических средств и психотропных веществ
11.03.2025 18:14
Снижаются пределы особо крупных размеров некоторых наркотических средств и психотропных веществ. Это, в свою очередь, ужесточит ответственность за соответствующие наркотические средства.
Согласно планируемым изменениям в Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи», снижаются пределы особо крупного размера следующих наркотических средств: бупренорфин, кокаин (основа и соли), марихуана (высушенная, сырье), любые виды псилоцибина или псилоцинсодержащих грибов, тетрагидроканнабинолы (все изомеры и их стереохимические варианты), а также психотропных веществ — кетамина и прегабалина.
Данная поправка является частью антинаркотического законодательного пакета, который уже инициирован в парламенте. Авторами и инициаторами проекта являются депутаты парламента: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Александре Табатадзе, Давид Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили, Гурам Мачарашвили.
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