

Прокуратура Грузии обжалует решение суда о наложении штрафа на экс-главу Специальной службы охраны

12.03.2025 11:48





Прокуратура Грузии обжалует решение Тбилисского городского суда о штрафе в размере 300 000 лари, наложенном на Теймураза Джанашия по делу о растрате бюджетных средств.



Об этом говорится в заявлении прокуратуры.



«Действия Теймураза Джанашия вместо растраты были оценены как злоупотребление служебными полномочиями, по статье 332 Уголовного кодекса и в качестве наказания назначен штраф в размере 300 000 лари.



Прокуратура Грузии обжалует решение суда в части Теймураза Джанашия в вышестоящей инстанции в установленный законом срок», — говорится в заявлении.



Для справки, по делу о групповой растрате бюджетных средств в особо крупных размерах Тбилисский городской суд приговорил третьего президента Михаила Саакашвили к 9 годам лишения свободы, а бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия - к штрафу в размере 300 000 лари.



Решение по делу огласил судья Бадри Кочламазашвили. Прокуратура обвиняла Саакашвили и Джанашия в групповой растрате бюджетных средств в особо крупном размере — 9 миллионов лари.





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