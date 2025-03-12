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МВД: В феврале сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 85 иностранных граждан
12.03.2025 13:15
В феврале сотрудники Департамента миграции МВД выдворили из Грузии 85 иностранных граждан. Информацию об этом распространяет министерство ВД.
По их данным, часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, часть же была выдворена в принудительном порядке в результате мероприятий, проведенных сотрудниками департамента.
«Департамент миграции МВД Грузии в тесной координации с другими подразделениями министерства эффективно обеспечивает борьбу с незаконной миграцией внутри страны. В частности, за прошедший месяц из страны были выдворены 85 граждан разных стран.
Часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, часть же была выдворена в принудительном порядке в результате мероприятий, проведенных сотрудниками департамента. Высланным лицам в соответствии с законом был запрещен въезд в страну. Из Грузии выдворены граждане Ирана, Турции, Туркменистана, России, Азербайджана, Иордании, Нигерии, Алжира, Китая, Армении, Непала, Индии, Ирака, Египта, Ливана, Мьянмы, Литвы, Израиля и Камеруна – всего 85 человек.
Департамент миграции МВД является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций - выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правового основания, и их выдворение из Грузии», - сказано в информации.
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